LIVE Ciclocross Europei femminili 2024 in DIRETTA | alle 14 10 il via della gara Casasola alla caccia del podio

13.55 La ragazza più attesa del parco partenti è l'olandese Fem van Empel, due volte campionessa del mondo e trionfatrice continentale nel 2022 e 2023. A rivaleggiare la neerlandese ci saranno le connazionali Ceylin del Carmen Alvarado e Lucinda Brand e la veterana belga Sanne Cant. Occhio anche alla francese Hélène Clauzel, possibile mina vagante. 13.50 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alla prova élite femminile valevole per i Campionati Europei di ciclocross in corso a Pontevedra (Spagna).