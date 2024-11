Oasport.it - LIVE Ciclocross, Europei 2024 in DIRETTA: battaglia tra belgi e olandesi per il titolo, Bertolini ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellaélite maschile valevole per i Campionatidiin corso a Pontevedra, cittadina del nord-ovest della Spagna. Dopo le gare junior e U-23 della mattinata odierna, la manifestazione continentale si chiuderà con le due competizioni più attese. L’ultimo appuntamento della giornata è riservato agli uomini, i quali inizieranno le loro fatiche a partire dalle ore 15.30. La formazione più competitiva e completa è ilo. Michael Vanthourenhout è due volte campione in carica e cerca il tris, ma dovrà stare attento al connazionale Thibau Nys, quest’anno grande protagonista su strada e pronto a dare spettacolo anche nel. I principali avversari saranno i neerlandese, guidati da Lars van der Haar.