Ilgiorno.it - L’Esposizione. Mezzo secolo di bellezza

Fortunati Si è svolta a Verona, il 26 e 27 ottobre,la 46esimª Esposizione Internazionale Felina. Per due giorni, centinaia di “gatti più belli del mondo“ hanno sfilato al Palazzo della Gran Guardia per l’evento dell’Enfi (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana). Nel 1978 Costanza Daragiati, dopo aver visto una mostra felina a Londra, quando ancora in Italia il gatto era prevalentemente un animale da cortile, decise di organizzarne una tra le mura scaligere e da allora è stato un successo senza tempo. All’evento hanno sfilato mici di tutte le razze, dai giganti Maine Coon ai teneri British e Scottish. Compresi i campioni delle passate edizioni e, per la prima volta, gli Abissini, una razza originaria dall’Etiopia. Il pubblico ha avuto la possibiltà di conoscere particolarità e carattere di ogni gatto, scoprire le razze adatte alla pet therapy e quelle che non creano allergie.