Torinotoday.it - Leggere Manzi al Musli

Leggi tutto su Torinotoday.it

In occasione dell’evento “Avventure tra le pagine-Leggiamo al museo” promosso da KID PASS, che per l'edizione del 2024 ha come tema l'inclusione, ilorganizza un incontro di letture dedicato Orzowei di Alberto. Il volume, pubblicato nel 1955, ha avuto un incredibile successo in Italia