Le voglie bizzarre delle star

un mondo a parte il retropalco dei concerti, un luna park bizzarro, un bazaar che vive nelle quattro o cinque ore che precedono uno show e che poi viene smontato e ricostruito per assecondare esigenze e capricci della nuovain arrivo. A dettare legge dietro le quinte è un foglio chiamato per convenzione «tour rider», che contiene tutti i desiderata della band o dell’artista di turno. Non sono ammesse eccezioni o dimenticanze. Nemmeno quando il tour rider presenta la richiesta di un tavolo da ping pong. Ne sa qualcosa Bruce Springsteen che nel 1985, a Pittsburgh, rimase incredulo e paralizzato davanti a decine di migliaia di persone. Mentre lui era in scena a riflettori accesi, pronto a iniziare lo show sulle note di Born in the U.S.A., il tastierista Roy Bitten e il chitarrista Nils Lofgren erano nei camerini impegnati in una serratissima sfida a colpi di racchetta.