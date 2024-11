Viterbotoday.it - Lavori alla scuola dell'Ellera, strada chiusa e fermata dello scuolabus spostata

Leggi tutto su Viterbotoday.it

materna e primaria, al via lunedì 4 novembre idi adeguamento alle norme di igiene e sicurezza. Per consentire l'intervento, inizialmente previsto per lo scorso 28 ottobre, si rendono necessari alcuni provvedimenti riguardanti sosta e viabilità e lo spostamento