Lanazione.it - Ladri in azione a casa di Graziano Salvadori. La rabbia dell’attore

Massarosa (Lucca), 3 novembre 2024 – Furto nellae regista toscano, molto celebre soprattutto negli anni ‘90 grazie al celebre Aria Fresca. Isono entrati invenerdì sera attorno alle 20 quando i proprietari non erano in. Sarebbero entrati da una porta finestra, danneggiandola, poi l'allarme li ha messi in fuga, ma hanno fatto in tempo a portar via almeno tre orologi. A renderlo noto è lo stesso artista con un post sui propri canali social: "A quei fenomeni che stasera mi sono entrati in. Dei veri professionisti, vista la situin cui verso, almeno 100 euro li avrebbero lasciati". Sull'episodio indaga il personale del commissariato di polizia di Viareggio.