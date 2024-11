Sbircialanotizia.it - La storia del telefono cellulare: Dal sogno alla rivoluzione delle comunicazioni

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Proviamo a immaginare com’era la vita senza i telefoni cellulari. Strano, vero? Oggi sembra quasi impossibile pensarci, ma c’è stato davvero un tempo in cui tutto questo semplicemente non esisteva. Immaginate di voler parlare con qualcuno e dover per forza trovare unfisso, o magari aspettare di tornare a casa per fare quella chiamata.