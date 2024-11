Unlimitednews.it - La Roma sconfitta a Verona, vince l’Hellas 3-2

(ITALPRESS) –conquista un importante successo al Bentegodi superando per 3-2 la, nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. A segno per i veneti Tengstedt, Magnani e Harroui; vane le reti capitoline firmate da Soulè e Dovbyk. La squadra giallorossa ha un buon approccio alla partita e cerca subito di fasi vedere nella metà campo avversaria, andando a segno con Zalewski, ma la rete viene annullata per un fuorigioco iniziale. Al 13? l’esterno polacco commette un errore clamoroso regalando palla a Tengstedt, che si invola verso la porta e batte Svilar per l’1-0. Al 25? Soulè si divora il pareggio sparando alto da pochi mentre, ma tre minuti più tardi si riscatta: l’ex attaccante della Juventus riceve palla da Zalewski e deposita di tacco in fondo al sacco.