Inter-news.it - La Roma resuscita il Verona: Harroui beffa nel finale e cala il tris!

Leggi tutto su Inter-news.it

Botta e risposta franella gara dell’undicesima giornata. Il 3-2sorride a Paolo Zanetti, con un Ivan Juric ancora in discussione. PRIMA FRAZIONE –, valida per l’undicesima sfida di Serie A, è una delle tante sfide accende i riflettori su Ivan Juric. L’allenatore giallorosso è chiamato dai suoi tifosi a non sbagliare, presentandosi al Bentegodi reduce dalla vittoria di misura contro il Torino. Il match di questo pomeriggio sembra iniziare bene per inisti, che al 12? vanno avanti grazie al gol di Zalewski. Purtroppo, però, l’arbitro annulla tutto per la posizione di fuorigioco. Basta questo per far ribaltare completamente la situazione, con ilavanti solo un minuto dopo: al 13?, infatti, è proprio il centrocampista polacco a sbagliare il disimpegno e a regalare un pallone a Tengstedt. Quest’ultimo intercetta e mette ko Svilar per l’1-0.