La Fiorentina vola con Kean e vince 1-0 a Torino

(ITALPRESS) – Settima vittoria consecutiva (la quinta in Serie A) per ladi Raffaele Palladino, che batte per 1-0 ildi Paolo Vanoli al termine di una partita “sporca”, che consente però al team viola di raggiungere l’Atalanta al secondo posto della classifica del campionato. Decisiva la rete nel finale di primo tempo di. Per i granata invece quinto ko nelle ultime sei uscite in Serie A, da sommare all’uscita di scena dalla Coppa Italia.Avvio di studio da parte di entrambe le squadre, che vivono una prima fase di gara fatta più di folate improvvise che di iniziative ben costruite.