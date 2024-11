Vanityfair.it - La Divina Commedia in realtà virtuale è la nuova frontiera per stimolare neurologicamente i pazienti in terapia intensiva

Il viaggio di Dante, tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, per aiutare a risvegliare le coscienze sotto ogni punto di vista: il progetto di cyberDante, Il Poeta Eterno arriva prima nei musei e ora negli ospedali per coadiuvare ladel dolore neipolitraumatizzati. Ecco in cosa consiste