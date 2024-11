Liberoquotidiano.it - La Cina è troppo vicina, niente proteste pro-Tibet

Da mesi vediamo manifestazioni per la Palestina in cui si urla contro la cosiddetta occupazione israeliana (in realtà la Striscia di Gaza da decenni è governata dai palestinesi e così una parte della Cisgiordania). Non se n'è vista una contro la vera occupazione (dal 1950) delda parte dellacomunista la quale nel 1997 ha preso anche il controllo di Hong Kong e annuncia che presto toccherà a Taiwan (l'isola ha una grande importanza strategica per l'egemonia sull'area dell'Indo-Pacifico). Ma chi manifesta contro la? Nessuno. A quanto pare il regime comunista può occupare impunemente. Si protesta e si urla solo contro Israele, peraltro senza conoscere la storia del conflitto arabo-israeliano, né la situazione di quell'area. E non si protesta per lo Stato veramente occupato: il