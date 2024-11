Padovaoggi.it - La cassa integrazione artigiana sale a +50%, chiudono imprese, cala l'export: l'allarme di Cna Veneto

Leggi tutto su Padovaoggi.it

Il monitoraggio sull'economia dei territori elaborato dal Centro Studi Sintesi per Cnaconfermano i dati sulle richieste diche, a maggio di quest’anno per la sola Padova, erano circa il 50% in più rispetto allo scorso anno. «La percezione, da quell’osservatorio