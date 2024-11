Oasport.it - Jasmine Paolini sfida la n.1 al mondo Sabalenka: i precedenti sono in parità!

Nella seconda giornata del Gruppo Viola del torneo di singolare delle WTA Finals 2024 di tennis l’azzurra, vittoriosa all’esordio sulla kazaka Elena Rybakina, se la vedrà invece con la bielorussa Aryna, fresca di ritorno al numero 1 del. Entrambe nella prima giornata hanno vinto e, come da tradizione, per cercare di evitare match tra giocatrici già eliminate nell’ultimo turno, le due tenniste con una vittoria si affrontano nel secondo turno della prima fase a gironi: nei quattrola tennista italiana e la bielorussa si trovano insul 2-2. Va però sottolineato comenon si siano mai affrontate in stagione: il primo confronto risale addirittura al 2017, quando nei sedicesimi del torneo di Ilkley l’azzurra si impose in rimonta per 4-6 7-5 7-6 (2).