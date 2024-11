Vanityfair.it - Ivanka Trump si fa vedere ovunque, tranne che al fianco del padre Donald Trump durante le elezioni americane

Leggi tutto su Vanityfair.it

Quando il magnate ottenne il primo mandato, la First Daughter ebbe un ruolo molto importante dapprima per la sua elezione e poi come assistente speciale. Oggi tra i due sembra esserci grande lontananza