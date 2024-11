Iran studentessa si spoglia per protesta | arrestata

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Le autoritàiane hanno arrestato unache, in segno di, si erata, rimanendo in biancheria, di fronte alla sua università. La donna, che non è stata identificata, era stata molestata all'interno dell'università islamica Azad da membri della forza paramilitare Basij che le avevano strappato il velo e i vestiti, secondo L'articolosiperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.