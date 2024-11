Iltempo.it - Iran: Roccella, 'uniti per libertà femminile e contro volto più feroce patriarcato'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La vicenda della studentessaiana rimasta in biancheria intima, qualunque sia stata la dinamica degli eventi, è un fatto di straordinaria potenza che mette a nudo non solo e non tanto un corpo, quanto soprattutto l'abisso di privazione dinel quale tante donne in alcune aree del mondo sono costrette”. Lo afferma Eugenia, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. “La ragazza è stata arrestata -aggiunge l'esponente dell'Esecutivo- e possiamo solo immaginare a quali conseguenze rischia di andare in. È importante che quel corpo diventi il corpo di tutti noi, che la sua salvezza diventi il nostro obiettivo, che la sua battaglia diventi un vessillo diper tutte le donne.