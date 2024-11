Parmatoday.it - "Investire in sanità e welfare, non in spese militari"

Leggi tutto su Parmatoday.it

"La lista per cui sono candidato si chiama Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro, e io sono palestinese, cioè vengo da un paese dove la pace non c'è da più di 70 anni. Ci impegniamo perché invece in Italia, dove vengono spesi oggi 32 miliardi circa per le, come