Inter-Venezia | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Torna in campo l'. Dopo la netta vittoria di Empoli, i nerazzurri affrontano ila San Siro, in un match importante per le speranze scudetto dei meneghini. Al momento Inzaghi è infatti distante quattro punti dal Napoli capolista, un distacco che spera di limare già nelle prossime giornate sfruttando un calendario favorevole. Dall'altra L'articoloin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.