Salernotoday.it - Incidente tra moto e auto ad Amalfi: un ferito, si indaga

Leggi tutto su Salernotoday.it

Brutto, stamattina, ad, nei pressi di piazza Muncipio: per cause da accertare, un'e unasi sono scontrate. Ad avere la peggio, il centauro, condotto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.Le indaginiSul posto, anche la Polizia Municipale: si