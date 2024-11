Bolognatoday.it - Incendio nella gelateria del centro, le fiamme divorano il chiosco | VIDEO

Leggi tutto su Bolognatoday.it

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYe fumo‘Oscar’ in via Laura Bassi Veratti, zona Murri. Sabato sera il piccoloal civico 20 è stato distrutto da unscoppiato poco prima di mezzanotte