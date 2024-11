Genovatoday.it - Incendio in appartamento nella notte: evacuato palazzo con 50 famiglie

Leggi tutto su Genovatoday.it

a Cornigliano in unal civico 1 di via San Giovanni d'Acri, conevacuate per motivi di sicurezza visto il fumo ha invaso la tromba delle scale.Intorno all'una e quaranta di domenica 3 novembre 2024 sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono