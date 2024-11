Ilrestodelcarlino.it - Incendio al chiosco gelateria di via Laura Bassi Veratti a Bologna: locale distrutto dalle fiamme

, 3 novembre 2024 –nella notte nelche si trova in via, in zona Santo Stefano. Ilè andato a fuoco poco prima di mezzanotte, quando sono arrivati i vigili del fuoco che stanno indagando sulle origini del rogo, anncora da chiarire. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito a seguito dell’. Ilandato a fuoco nella notte si trova vicino alle scuole d’infanzia e primaria Marconi ed è un posto molto conosciuto e frequentato, Punto di ritrovo soprattutto per bambini e adulti dopo le lezioni, apprezzato per i gelati.