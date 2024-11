Iodonna.it - Il vantaggio offerto dalla crema notte viso riguarda la sua capacità di supportare i naturali processi di riparazione che la cute mette in atto durante le ore del riposo notturno

Leggi tutto su Iodonna.it

Laè un must have dopo i 30 anni: apporta alla pelle le sostanze di cui ha bisogno per rigenerarsi e ritrovare benessere e vitalità, potenziando i meccanismi notturni di rigenerazione. Ma come funzionano le formulazioni skincare per la? Lo abbiamo chiesto a una dermatologa.