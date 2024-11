Fanpage.it - Il soffio al cuore nei cani sarà riconosciuto grazie all’Intelligenza Artificiale tramite un apposito algoritmo

L'uso dell'IA aiuta a identificare con precisione e in prevenzione le patologie cardiache, in particolare ilalche afferisce alla valvola mitriale nel cane. Riuscire a prendere in tempo la malattia consente di allungare la vita di Fido con una terapia farmacologica.