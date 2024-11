Il peacoat che mette d' accordo stile e comodità

Iodonna.it - Il (pea)coat che mette d'accordo stile e comodità

Novembre, tempo di cappotti. Ma è ancora presto (e poco freddo) per intabarrarsi in enormi paltò lunghi fino ai piedi pensati per climi siberiani. La soluzione ideale a queste latitudini, in questo periodo dell’anno e per lodi vita che accomuna la maggior parte delle donne oggi – sempre in movimento tra spostamenti in città, lavoro e impegni familiari – è invece un cappotto nero corto.