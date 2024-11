Romatoday.it - Il palazzo pericolante, le ditte scomparse e 90mila euro di debiti. L'odissea di 15 famiglie romane sfollate da un anno

A ottobre 2023, quindicie due negozianti lasciano unin largo Gregorio XIII, convinti che sarà solo per poco tempo. Si è scoperto che lo stabile è. Verrà messo in sicurezza col superbonus e in tre mesi gli abitanti potrrientrare. O almeno così gli viene detto