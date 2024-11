Fanpage.it - Il M5S vuole un accordo di “programma” con Gualtieri, anche senza Virginia Raggi

Undi metà mandato per collocare il Movimento 5 Stelle nel centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali a Roma. Lo propone Paolo Ferrara, dopo mesi di avvicinamento, al sindaco Roberto. E l'ex sindaca? "Non dobbiamo per forza uniformarci sotto un unico modo di pensare".