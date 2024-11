Sport.quotidiano.net - Il Livorno inciampa col Ghiviborgo. Troppi errori e anche un rigore negato: è 1-4 al Picchi

, 3 novembre 2024 - Ilcrolla in casa sotto il colpi del. La squadra amaranto sembrava aver trovato un assetto solido e vincente con ottimi risultati nelle ultime gare, ma ieri allo stadio Armando, nel momento della maturità, si è capito che al gruppo manca ancora qualcosa. ilnon ha rubato nulla, ma anzi si è dimostrato squadra capace di sfruttare al meglio le occasioni.perché gli amaranto, oltre aglidi troppo in difesa, non sono stati efficaci in attacco. La squadra di Indiani puòrecriminareper un calcio di(che appariva netto) non concesso dall’arbitro nell’azione di Capparella. Unche avrebbe riaperto la partita, in quel momento sul 2-1 per il. In classifica gli amaranto restano sempre al comando con quattro punti di vantaggio sulla seconda che ora è appunto il