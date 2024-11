Napolitoday.it - Il Giugliano piega il Trapani al De Cristofaro, i tigrotti vincono allo scadere

Leggi tutto su Napolitoday.it

Seconda vittoria consecutiva e settima complessiva in campionato, ilbatte ilStadio De. La squadra di Valerio Bertotto scavalca l’Avellino e sale a quota 23 punti, tra una settimana è prevista la trasferta di Messina. Pronti via e subito occasione per De Rosa