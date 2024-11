Quotidiano.net - I Tory voltano pagina, tocca a Badenoch. Prima leader nera: è filo Trump e Brexit

Un volto nuovo destinato a far girare un’altradi storia a un Regno Unito sempre più multietnico; ma anche una scelta che guarda decisamente a destra nello scenario politico interno e internazionale, all’ombra della sfida divisiva simboleggiata in parallelo Oltreoceano da Donaldnelle presidenziali di martedì chiamate a decidere le sorti del grande alleato americano. Il Partito conservatore britannico ha da ieri sulla tolda di comando la 44enne Kemi, ex ministra dell’Industria figlia di genitori nigeriani ed esponente destrorsa proe anti-woke.è la quarta portabandiera donna ad aggiudicarsi lashipdopo Margaret Thatcher, Theresa May e l’effimera Liz Truss ma è laaspirante premier di pellee sangue africano mai espressa da qualunque forza politica di peso nella storia del Paese.