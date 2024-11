Salernotoday.it - I danzatori del cielo incantano i salernitani: "gli stormi di storni" sorvolano l'Arechi

Leggi tutto su Salernotoday.it

Tutti con il naso all'insù, a Salerno, per ammirare gli spettacoli deidel. Gli, tra ottobre e novembre, attraversano i cieli in gruppi coordinati, facendo tappa nel nostro territorio nei loro voli migratori verso sud.Agli uccelli già presenti in città, se ne aggiungono