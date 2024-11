Highlights Trento-Olimpia Milano 91-57 Serie A basket 2024 2025 VIDEO

Leggi tutto su Sportface.it

Ilcon glidi, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Sprofonda un’sempre più in difficoltà in questo avvio di stagione. Seconda sconfitta in campionato per la squadra di Ettore Messina, ma questa volta a preoccupare è il dominio da parte di, che chiude la partita già nel corso dei primi 20? di match. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA91-57,) SportFace.