Highlights Tortona-Sassari 71-68 Serie A basket 2024 2025 VIDEO

Leggi tutto su Sportface.it

Ilcon glidi, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Seconda vittoria consecutiva per la Derthona, guidata dai 22 punti di Strautins. Sempre più complicato l’inizio di stagione della compagine sarda, a cui non bastano 15 punti di Bibins e 14 di Bendzius. Solo una vittoria in campionato fin qui per la Dinamo. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA71-68,) SportFace.