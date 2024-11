Ilgiornale.it - Halloween ha ucciso il Carnevale

Leggi tutto su Ilgiornale.it

, ovviamente, non è una scienza, è una tradizione che viene dal mondo anglosassone, è una festività della morte, tutta incentrata sul macabro, sull'orrore, e è un esorcismo di quello che è la vita, e come tradizione è importata tanto quanto le altre, e quindi? Vale, non vale?