Tg24.sky.it - Giovane ucciso nel Napoletano, il 17enne fermato ha confessato

Leggi tutto su Tg24.sky.it

Hailnella serata di ieri per l'omicidio di Santo Romano, il 19enne che nella notte tra venerdì e sabato, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), è intervenuto per sedare una lite in cui era coinvolto un amico (cominciata per un pestone a un piede) finendocon un colpo di pistola.