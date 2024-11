Ravennatoday.it - Giovane, ravennate, sempre più matura: Beatrice Gardini può battere tutti i suoi record in A1

Leggi tutto su Ravennatoday.it

Condizione di particolare euforia, ispirazione, capacità di rendimento: il dizionario descrive in questo modo lo “stato di grazia”, ma questa mattina sarebbe stata sufficiente una qualsiasi immagine diimpegnata in Perugia-Milano di ieri sera per una spiegazione ancora più chiara