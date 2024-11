Feedpress.me - Giornata tragica in montagna, quattro alpinisti morti sulle Alpi. Vittime tre uomini e una donna

per gli amanti dellaescursionisti sonoprecipitando dalle vette in Veneto, Trentino e Piemonte. Duehanno perso la vita in due incidenti avvenuti nelle montagne bellunesi. Entrambi sono rimastidelle ferite riportate dopo essere precipitati per diverse centinaia di metri. A Val di Zoldo è deceduto un uomo poco dopo le 13, e stessa sorte ha