Brindisireport.it - "Ginecologia e Ostetricia chiusa e senza primario: Asl Brindisi e Regione intervengano"

Leggi tutto su Brindisireport.it

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Luciano Quarta, segretario generale Funzione Pubblica Cgil.L'Aslha pubblicato la graduatoria per incarichi a tempo determinato per il personale del Centro Neurolesi e Motulesi, e, in parallelo, ha annunciato la riapertura della