Feedpress.me - Gattina uccisa con un petardo da alcuni ragazzi la notte di Halloween. Brambilla: servono pene severe

Leggi tutto su Feedpress.me

«Quanto è avvenuto in provincia di Trento è vergognoso! Non è possibile che un povero animale sia stato ucciso in una maniera così brutale e vergognosa, da giovani criminali senza cuore». A dirlo in una nota è la deputata di Noi Moderati , Michela Vittoria, commentando quanto avvenuto ladi«in cuihanno ucciso una micia di sei mesi mettendole un