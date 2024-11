Tvzap.it - Francesca De André, il racconto choc dall’ospedale: cosa le è successo

Leggi tutto su Tvzap.it

Personaggi Tv.De Andrè si trova in ospedale. La nipote del famoso cantante aveva condiviso un post su Instagram lo scorso venerdì, 1° novembre, nel quale raccontava il motivo del suo ricovero. Dopo le diverse critiche ricevute da parte di alcuni haters, la Deha deciso di pubblicare un nuovo post per spiegare nel dettagliole è accaduto. Non è mancato qualche commento verso chi l’ha criticata. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Sonia attacca Mariotto: alta tensione tra i due Leggi anche: Patrizia Pellegrino e l’esperienza pre-morte: “Sono stata nell’aldilà,ho visto”Deè finita in ospedaleDeha pubblicato un nuovo postper chiarirele èe per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.