Formula 1 pazze qualifiche sotto la pioggia del Brasile | 5 bandiere rosse Norris in pole Leclerc sesto Verstappen solo 17

Landoconquista laposition del Gp del, al termine digià rimandate ieri e ancora pesantemente condizionate dallae da cinqueper una lunga serie di incidenti. Il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di George Russell che nell’ultimo giro scavalca la RB di Yuki Tsunoda. Quarto tempo per l’Alpine di Sebastian Ocon, a seguire l’altra RB di Liam Lawson che precede la Ferrari di Charles. Contro le barriere in Q2 anche Sainz, la cui partecipazione alla gara è ancora a rischio. A chiudere la top ten Albon, Piastri, Alonso e Stroll.si era salvato in Q1 con gomme full wet ottenendo l’ultimo tempo utile. Poi con le intermedie ha dominato le