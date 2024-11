Formazioni ufficiali Sampdoria-Brescia | Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, match della dodicesima giornata di, in programma alle 17:15 di domenica 3 novembre nella cornice dello stadio Ferraris. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Un punto separa le due squadre: la Samp è settima con 15 punti, ilè nona con 14. Appuntamento alle 17:15 per un match che può riscrivere la prima metà di classifica. Le: in attesa: in attesaSportFace.