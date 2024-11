Formazioni ufficiali Catanzaro-Frosinone Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi, sfida valida per la dodicesima giornata di. La squadra di casa si è rialzata dopo un complicato inizio di stagione e vanta una striscia aperta di cinque risultati utili di fila. Notte fonda invece per il, che occupa l’ultimo posto della classifica ed ha recentemente esonerato il tecnico Vivarini. In palio punti molto pesanti per entrambe le squadre, determinate ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica.: In attesa: In attesaSportFace.