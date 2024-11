Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Las Palmas Liga 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi-Las, partita valida per la dodicesima giornata della. Momento non semplice per i colchoneros, reduci da due sconfitte tra campionati e coppa e determinati a riscattarsi davanti ai propri tifosi. Proveranno a farlo contro un Lasche ha vinto le ultime due gare ma non sembra di poter impensierire la squadra di Simeone. Ecco le scelte dei due allenatori.-LAS: In attesa LAS: In attesa-LasSportFace.