.com - Fiorentina, Palladino: “Stare lassù fa effetto. I ragazzi domani vogliono allenarsi: rinunciano al giorno libero”

Leggi tutto su .com

"In spogliatoio si è creata una magia, pensate che avevo lasciato unpere invece ihanno rifiutato per- svelain conferenza stampa - e questa è una grande risposta per me: hanno una competitività incredibile, in questo momento potrei anche non allenarli perché trovano da soli le soluzioni" L'articolo: “fa. Ial” proviene da Firenze Post.