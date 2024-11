Inter-news.it - Ferrieri Caputi arbitro di Inter-Venezia: un precedente con.. Festa!

sarà l’di, partita dell’undicesima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Livorno, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Olimpico. SECONDA VOLTA – Maria Solearbitrerà la partita tra. Per il fischietto di Livorno sarà il secondo match in assoluto che arbitrerà dell’. Il primo e unicorisale alla scorsa stagione:-Torino 2-0 dello scorso 28 aprile, con lo scudetto già cucito sul petto di Lautaro Martinez e compagni. In quella partita, segnò due volte Hakan Calhanoglu, conche ha anche fischiato un rigore a favore dei nerazzurri. La stessanon ha sanzionato nessun giocatore, decidendo di mantenere i cartellini all’no del proprio taschino.