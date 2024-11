Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Tutte le Sfide Pionieri

Leggi tutto su Imiglioridififa.com

Ecco una guida completa dedicata alla SBC “Sfida” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 contestualmente alla promo Trailblazers aka. Qui teniamo conto dile SBC che regalano dei pacchetti non scambiabili. Sfida: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 28 ottobre Premio: 1x Small Premium Palyers Pack. 1 – 433 Campionati in rosa: max 5 Nazionalità in rosa: min 4 Oro: Min. 1 ogg. giocatore Rari: Min. 1 ogg. giocatore Intesa totale: min 14 Preordina ora la nuova playstation pro su amazon Sfida: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 30 ottobre Premio: 1x Premium Electrum Palyers Pack. 1 – 433(4) Club in rosa: max 5 Gioc. Campionato uguale: min 4 Gioc. Nazione uguale: min 3 Qualità giocat.: Min.