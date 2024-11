Oasport.it - Esteban Ocon: “Non ci speravo nel podio. La pioggia livella le prestazioni delle macchine”

Dopo aver brillato stamattina in qualifica con il quarto tempo,dimostra ancora una volta di essere un ottimo interprete della guida sul bagnato e conquista un clamoroso secondo posto nel Gran Premio del Brasile 2024, quartultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il francese ha centrato un exploit inatteso al termine di una gara pazza in quel di Interlagos, con tanti incidenti a causa del maltempo. Domenica trionfale per Alpine, che piazza addirittura duesulanche grazie alla rocambolesca rimonta di Pierre Gasly fino alla terza posizione.non concludeva un Gran Premio in top3 da Montecarlo 2023 (anche in quel caso con meteo variabile), mentre per la scuderia francese si tratta del primo doppiodi sempre in F1. “Non cinel. Guidare qui è davvero bello.